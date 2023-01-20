板橋分局臨檢汽車旅館，查獲情侶檔持有槍毒。（警方提供）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

新北市警察局配合警政署「加強重要節日安全維護工作」，各警分局於昨（19日）晚春節連假前夕執行擴大臨檢，板橋分局晚間11時許在轄內汽車旅館查獲林姓男子與謝姓女友持有K他命2包，警方隨後逕行搜索林男車輛，續查獲改造手槍2把，子彈100顆，毒咖啡包490包，全案訊後依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦。

板橋分局表示，昨晚執行「加強重要節日安全維護工作」擴大臨檢勤務，在板橋和平路某汽車旅館某房盤查38歲林男與20歲謝姓女友時，2人面露不安，經仔細盤問後主動交付2包K他命。員警隨後搜索林男座車，從車內起獲改造手槍2把、100發改造子彈及毒咖啡490包等證物，遂將2人帶回偵辦。

偵訊時，2人對槍枝、毒品來源交代不清，訊後警方將林男與謝女依法移送偵辦，並持續追查槍枝、毒品來源及有無涉及其他刑案。

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