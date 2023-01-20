洗衣機分直立式及滾筒式，一名網友近日準備買新的洗衣機，卻因為媽媽想要滾筒，而阿嬤腳不想蹲下去想選直立，意見不合非常苦惱。但網友們看到後，幾乎一面倒選滾筒，認為洗得較乾淨、省水，墊高放就能避免蹲下。

原PO日前在PTT發文，苦惱洗衣機要買滾筒還是直立的，「媽媽說直立的太深，有時候東西勾不到，阿嬤說滾筒的要蹲下去爬起來，咖陶夫（台語：膝蓋）會受不了」，害原PO煩惱到底要買哪個，只好上網求助網友。

文貼出後，網友們開始分析直立式洗衣機與滾筒式的優缺點，認為要省錢省空間買直立「我家直立式的撐超過30年了，叫修過兩三次，現在還在服役」，想洗得比較乾淨就滾筒，並一面倒選滾筒式，「滾筒完勝」、「滾筒+1，比較不傷衣料」、「滾筒，省水又乾淨」、「滾筒衣服不會打結，省下洗衣袋裝拆的時間」、「滾筒，墊高就不用蹲了，有的下面有做收納櫃」。

有人進一步指出，「直立式是利用衣服之間摩擦來洗淨，容易起毛球，秏水量比較多，水用得多洗衣精就要多。滾筒是利用地心引力拍打，用水少洗衣精就少，所以無論如何都該買滾筒」、「我推滾筒，能烘乾一些毛巾、襪子、被單」。