彰化縣員林警分局明星臉女刑警李亭儀，外形神似楊謹華加桂綸鎂，在春節示範如何防搶。(吳建輝攝)

春節假期開始，民眾春遊採買到處去，人生人海應提高防搶觀念，彰化縣員林警分局明星臉女刑警李亭儀，外形神似楊謹華加桂綸鎂，在春節示範如何防搶，特別是女性朋友，到人多的場所特別要提高警覺，避免財物的損失。

李亭儀平時也有在外拍，號稱彰化警界「桂綸鎂」。(李亭儀提供／吳建輝彰化傳真)

彰化員林警分局女刑警李亭儀，身高170公分，外貌姣好，擁有令人羨慕的9頭身完美比例，過去在防搶演習時扮女盜，一身短裙與長靴的火辣造型，讓大家印象深刻。

李亭儀表示，她原本是想當空姐，但在警察父親的影響下，考上警政特考進入警界服務，已經服務7年。(李亭儀提供／吳建輝彰化傳真)

李亭儀表示，她原本是想當空姐，但在警察父親的影響下，考上警政特考進入警界服務，已經服務7年，從派出所基層開始，分派到桃園、彰化等服務，4年前考上偵查佐，曾破獲菜刀大盜等案件，讓她相當有成就感，享受辦案抽絲剝繭的過程。

李亭儀說，春節到處人山人海，很容易忘記要提高警覺，教大家如何防搶和防竊，記得到人多的地方包包要斜背不要側背，才不會容易被搶走，可以的話背在前方，以免竊賊從後方割開偷走錢包。

她說，若真的不幸遇搶匪要搶皮包，切記不要慌張，先立即拉住自己的包包後，馬上向下蹲下，這樣不僅能確保包包不易被搶走，還可能因用力拉扯，讓歹徒重心不穩摔倒，若歹徒從後方強抱的話，也可以使用此方法，爭取更多逃跑機會。