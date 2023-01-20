台中某大學女大生小芳（化名）去年7月在校園上廁所時，遭一名男子尾隨並持刀試圖性侵，過程中她的左手2隻手指遭砍傷爆血，男子仍把她拖到殘障廁所揉胸，後來男子到外頭查看，她趕緊將門反鎖，男子試圖從旁爬進去，她才見機衝出廁所求救；法官判男子4年10月徒刑，民事須賠71萬。

判決書指出，男子去年7月1至臺中某大學散步時，發現當時校園內人煙稀少，於是準備1把水果刀和1套衣服，在傍晚時見到小芳獨自1人走至女廁，尾隨進入後，等到小芳如廁完打開廁所門時，即將小芳推倒，並用刀子把小芳劃傷，左手2、3指血流不止，男子後來用刀抵住小芳頸部，將人拖到殘障廁所性侵。

男子用雙手搓揉小芳左右胸部1分鐘，並說「我想跟你做愛、我想X你」，後來男子因擔心音量過大被他人發現，開門至外面查看狀況時，小芳見狀趁機將廁所反鎖，男子在門外叫囂「不開門的話，要進去將妳殺了」，並試圖從旁邊攀爬至廁所內，原告則趁機打開殘障廁所門並往外逃跑至辦公室呼救。

男子後來隨即變裝離開現場，之後又回到現場假裝關心狀況，警方後來根據監視器查出男子身份，在男子家中找到做案時的衣物；法官依攜帶兇器強制性交未遂罪，處4年10月徒刑，全案可上訴；而小芳因手指遭割傷進行11次復健，還罹患「急性創傷後壓力疾患」民事求償201萬7052元，法官判賠71萬7052元。