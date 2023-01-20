總統視察北車警局。總統府提供

今天是小年夜，蔡英文總統上午前往臺北車站、臺北市政府警察局中正第一分局與第二分局，視察春節疏運情形及慰勉春節期間堅守崗位的警察同仁。總統說，除了要做好疏運工作，各單位也會落實防疫措施。她也提到，見警率最高的是這個分局轄區。

總統肯定臺鐵、高鐵及高速公路在春節前所做詳盡規劃，也請相關運輸單位落實防疫措施，並期盼能夠視需求滾動調整運能、增加服務，讓民眾的安全獲得保障，能夠安心返鄉和出遊。

對於警察同仁的辛勞，總統強調，政府會更加努力，透過制度與裝備提升、推動警消社宅等福利措施，讓大家執勤更安全，相關權益更有保障，也能在家庭及生活上，得到更好的照顧。

總統今首先抵達臺北車站，聽取臺灣鐵路管理局長杜微、高鐵公司董事長江耀宗及高速公路局長趙興華等分別簡報「112年春節疏運情形」及「春節國道交通疏導情形」。

總統致詞時表示，今天是小年夜，先向大家拜個早年，「祝大家新年快樂」。每年放年假，民眾非常關心的，除了天氣就是交通路況。這也是臺鐵、高鐵、高速公路等各項交通疏運最忙碌的時候。尤其今年有10天的年假，是歷年來最長，對大家來說挑戰也更大，「大家辛苦了」。

總統指出，從剛剛的簡報可以看到臺鐵、高鐵和高公局都已經做了詳盡的規劃。包括臺鐵和高鐵都全力加開列車，並做好運具整備。高公局也會透過高乘載管制、調整收費等管制措施，減少高速公路塞車情形。

總統說，除了要做好疏運工作，各單位也會落實防疫措施。她要謝謝交通部、臺鐵、高鐵及高公局的努力，也感謝所有同仁的付出。因為今年年假比較長，請大家視需求滾動調整運能、增加服務，讓民眾的安全獲得保障、能夠安心返鄉和出遊。

最後，總統再次感謝各位堅守崗位，努力為民眾提供最好服務，「也請大家多多費心了」。總統也祝福大家新的一年平安健康，兔年行大運。

隨後，總統分別前往臺北市政府警察局中正第一分局及第二分局，抵達後觀看各分局同仁製作的工作回顧影片。

總統於中正第一分局時致詞表示，今天開始放年假，每年春節期間，她都會到中正第一分局及中正第二分局。很重要的，就是要當面感謝大家的努力。

總統表示，中正一的轄區很大，包括總統府和許多部會機關、公司行號，都在中正一的轄區。去年經歷了九合一的選舉，許多群眾場、晚會都辦在這附近。

總統指出，警察同仁的勤務量、工作壓力都很大。她要感謝每位同仁的付出，努力完成每一項工作。今年有10天年假，大家也都輪班執勤，來保護民眾安全及維持社會秩序，「各位都辛苦了」。

總統說，政府會更加努力，透過制度與裝備提升、推動警消社宅等福利措施，讓大家執勤更安全，相關權益更有保障，也能在家庭及生活上，得到更好的照顧。

總統提到，稍早的影片看到警察同仁辛苦的一面，也看到活潑的一面，她認為中正一所轄的地區見警率應該是最高的地方，每一天她進出總統府、官邸都能夠看到許多警察同仁在值勤，她要謝謝大家保護總統府，讓總統府可以運作如常，而且我們的工作同仁也都感受到警察同仁所提供的照顧。