炮竹一聲辭舊歲！春節節慶燃放爆竹增添熱鬧氣氛，但台中市消防局今天提醒，近年不當施放爆竹煙火事故頻傳，鼓勵多以爆竹音效取代，日前查獲太平區1處越南商店違法囤積爆竹煙火達管制量約1.6倍，除沒入外，將依規定予以裁罰。此外，未滿12歲兒童若施放爆竹煙火，須大人在旁陪伴，否則將處家長3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。

台中市消防局查獲太平區1處越南商店違法囤積爆竹煙火達管制量約1.6倍，沒入違法爆竹煙火外，將依規定裁罰。（台中市消防局提供／陳淑芬台中傳真）

消防局呼籲業者勿違法囤積爆竹煙火，並勿任意販賣給未滿12歲的兒童，並強調，12歲以下兒童施放爆竹煙火，須大人在旁陪伴，否則將處家長3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。此外，依「台中市爆竹煙火施放管制自治條例」規定，0時至6時施放飛行及升空類的一般爆竹煙火，應申請專案許可才能施放。

台中市消防局鼓勵民眾，多以爆竹音效取代實際施放，安全又環保，並呼籲選購貼有認可標示的合法爆竹煙火，減量並依產品外觀使用說明正確施放，平安歡喜過好年。

台中市消防局查獲太平區1處越南商店違法囤積爆竹煙火達管制量約1.6倍，沒入違法爆竹煙火外，將依規定裁罰。（台中市消防局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市消防局查獲太平區1處越南商店違法囤積爆竹煙火達管制量約1.6倍，沒入違法爆竹煙火外，將依規定裁罰。（台中市消防局提供／陳淑芬台中傳真）

消防局表示，為杜絕業者違法囤積爆竹煙火，已全面查核金香舖、賣場等爆竹煙火販賣場所，17日晚間在中市太平區查獲1處越南商店囤積販售量超出管制，總火藥量約8.15公斤、總重量約60.2公斤，達管制量約1.6倍，違反爆竹煙火管理條例規定，依法舉發並沒入該批違法煙火，將處以新台幣12萬以上、60萬以下罰鍰。