2月1日起單筆消費滿額還可兌換兔年「阿Mall造型折線燈」，鴻兔大展好運來。（巨城提供／陳育賢新竹傳真）

迎接農曆新年，Big City遠東巨城購物中心讓你吃喝玩樂一站購足，22日初一推出舞獅搭配戰鼓磅礡演出，將送出開春紅包禮，另有全台最強街頭藝人帶來一系列精采表演，年節圍爐加碼抽開運金，全館消費滿額贈、迎春禮、元宵禮活動滿滿，喜迎玉兔逛巨城、好運福氣一整年。

巨城指出，春節10天連假，巨城將有各項熱鬧活動輪番上陣，大年初一上午10點30分精彩的祥獅獻瑞慶開年，獅王活靈活現跳躍在梅花樁上採青象徵福氣旺旺來，獅群與民眾歡喜互動祈願諸事大吉。

11點遠東巨城購物中心開店迎賓，將發送限量588份開運紅包供民眾討個發財好兆頭，下午3點30分雷霆戰鼓也將帶來震撼人心的演出。

年初二至年初八多位街藝表演的台灣之光帶來雜耍戲劇、軟骨特技、聲光花式扯鈴、舞大環等拿手絕活，還有超人氣吉祥物阿Mall與小朋友們趣味互動挑戰賽。

實體活動精彩、數位活動同樣豐富，即日起成為巨城APP會員，年初一至初十每天1次免費參加APP迎春扭扭樂遊戲，有機會獲得電影兌換券、各式獨家精緻甜點美食等好禮，玩越多獎越多，歡迎全家大小一起來扭起來。

新年闔家歡聚享美食，7樓主題餐廳年菜團圓餐最對味，中、港、日、韓、泰、義式等多國料理，合菜火鍋豐富餐點任意搭配兼具傳統與創新，歡迎小家庭到大家族即早訂位輕鬆享用團圓餐。

春節期間拜訪親友必備伴手禮，地下1樓各式糕餅點心、養生保健禮盒，多項搭配自用送禮兩相宜。

加入巨城APP會員，年節購物好禮享不完，1月22日起於遠東巨城購物中心全館當日消費單筆滿額即可兌換香港米其林經典甜品、電子購物券，於全館餐飲櫃位圍爐用餐再加碼，單筆消費滿1000元即可參加「財源滾滾來」抽獎，千元購物金等你帶回家。2月1日起單筆消費滿額還可兌換兔年「阿Mall造型折線燈」，鴻兔大展好運來。

此外，Big City線上購物新春獻禮，不受地區與時間限制，全家走春出遊也能拿起手機隨逛隨購，精選商品5折起、購物不限金額全站免運，單筆滿額贈送精美好禮、還有機會抽中iPhone 14 Pro Max手機，線上線下完美串聯新年購好運。

巨城表示，遠東巨城購物中心春節特別營業時間即日起至1月28日每天營業至晚間10點，1月21日除夕各樓層營業至下午5點，5、7、8樓主題餐廳營業至晚間9點，歡迎提早預訂圍爐聚餐一起過好年。更多資訊歡迎瀏覽官方網站、加入FB粉絲專頁或下載遠東巨城APP，掌握好康活動及優惠訊息。

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