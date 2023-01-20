新住民二代眼疾惡化 移民署結合企業讓「眼球溝通無礙」(移民署提供)

移民署對新住民家庭訪視關懷不間斷!新二代駱小妹因患全身癱瘓、只剩眼球可以轉動的疾病:閉鎖症候群locked-in syndrome，身心障礙鑑定為「極重度」，近日受到社會關注，愛爾麗醫療集團願意協助更新一整套眼控滑鼠電腦輔具，讓駱小妹全家可以過一個溝通無礙的新年!

駱小妹因病情急速惡化，漸漸地只能透過電腦螢幕和自己的家人溝通，熱心社會捐助的愛爾麗醫療集團董事長常如山，看到新聞得知駱小妹的情況後，聯絡移民署北區事務大隊林澤謙大隊長表示，願意盡棉薄之力協助該新住民家庭。

對於愛爾麗醫療集團的「飲水思源，回饋社會」之義舉，身為母親的龔女士激動到不能自己，頻頻拭淚直說：「謝謝！謝謝！」，駱小妹也用眼球打出「謝謝愛爾麗及移民署！」

常如山表示，不管是在疫情期間捐贈的防護衣、護目鏡、口罩予移民官，或是捐贈額溫槍給警局執勤員警，或是捐贈消防車、自動體外心臟去顫器等，謙虛表示：「這也是企業家的社會責任」!

林澤謙指出，佩服常先生積極對社會付出、奉獻的態度！年節將至，雪中送炭更是別具意義。而移民署對新住民關懷也不間斷，新住民發展基金對於生活突遭巨變，至生活陷於困境，而有急難救助需要的新住民家庭，設有新住民社會救助計畫，並挹注各縣市政府經費，有需要新住民朋友請多加利用！