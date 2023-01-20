刑事局偵查第七大隊去年偵辦北市知名婦產科禾馨診所涉嫌偽造文書詐保案，多名遭起訴的產婦表示，自己雖然有詐保某家保險公司，但檢警蒐證的資料中怎麼又多了幾家保險公司，且自己根本沒有投保。

警方持續追查發現，花蓮、台東兩家保險經紀人公司楊姓業務員等人涉有重嫌，除參與禾馨偽造文書、詐騙保險金之外，還冒用產婦名義投保，詐領高額保險理賠金自肥。

警方調查，從2020年起，有12名產婦居住在花蓮、台東地區，羊水破了還趕到台北就診生產，且保單招攬及送件均集中於大型保險經紀人公司業務員手中，沈姓業務員等人協助保戶以不實診斷證明書及修改後的收據向多家保險公司詐騙保險金，詐保金額累計逾1000萬元。

另名花蓮地區業務員知道保戶有懷孕生產計畫後，即不斷鼓吹保戶到禾馨診所生產，且提供各式理由供保戶與醫師討論如何開立不實診斷證明書，同時間楊姓業務員私下盜用該名保戶及其家屬個資投保，而為避免東窗事發，投保及理賠送件均透過另名台南業務員處理，並以支票取消禁止轉讓背書註記方式，順利取得保險理賠。

警方循線將楊姓業務員等10人查緝到案，查扣到筆電、手機、隨身碟、投保資料等贓證物，全案訊後，依詐欺罪嫌移送法辦。