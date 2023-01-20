「具敵我辨識能力的追蹤及射擊系統」運用AI影像辨識技術，期望有效降低執法人員遭受嫌犯攻擊的危險性。(龍華科大提供)

2022年全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽成績日前揭曉，龍華科技大學工程學院PBL物聯網跨領域專班學生卓鑫佑、許逸勛及邱兆良，攜手台灣科技大學機械工程系學生曾昀祺，合作設計「具敵我辨識能力的追蹤及射擊系統」作品，從全國70校、327隊伍中脫穎而出，榮獲「智慧機器」組第3名，同時獲得「跨域整合特別獎」，團隊獲頒4萬元獎金，表現優異。

全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽共分為物聯網、智慧機器、數位永續科技、體感互動以及電商與金融科技等5組，計有70校、327隊報名參賽，競爭激烈。

獲獎學生卓鑫佑指出，時常在國內外新聞中看到，警察或各類執法人員，在面對持有槍枝或戳刺型武器的嫌犯時，遭受到攻擊的危險情況。因此團隊設計開發出「具敵我辨識能力的追蹤及射擊系統」作品，運用自動化機器及AI影像辨識技術，主動擊發鎮暴槍或辣椒水槍，以牽制住可能對警察造成威脅的目標嫌犯。期望能夠有效降低執法人員遭受持有武器嫌犯攻擊的危險性。

龍華科大指導教授林學億表示，現今社會中各產業及領域皆已導入AI的相關應用，而警察是第一線公權力執行者，除了一般路邊違停、交通事故外，面對緝毒、搶劫、鬥毆等各類犯罪樣態，都必須冒著生命危險執行任務。如果追捕行動一有閃失或運氣不佳，就有可能在執勤時因公受傷甚至殉職。因此團隊規劃設計能夠輔助警察的智慧自動化機器，希望盡可能減少警察在執勤時發生傷亡的可能性。

林學億說，本次團隊涵蓋兩校成員，不管是龍華科大學生或是跨校指導學生，都能深入核心並且因材施教指導，專長也各有大不同，他們在互相討論與學習中，發揮團隊合作精神，並從激烈競爭中脫穎而出，獲得獎項肯定，團隊成員都非常開心。

龍華科大工程學院謝鴻琳院長指出，為培育學生跨領域、解決實務問題之能力，期能與產業界接軌，龍華科大特別設立PBL（專題）問題導向學習跨領域學程專班，係以學習者為中心，並以解決實務性問題引發學生學習，結合多元跨域知識進行探索，經過產業界、教師及學生共同決定教學目標與問題之引導，培養學生問題解決能力與提昇其自主學習動機，並進行目標問題的知識建構、分享與整合。

謝鴻琳院長強調，該院開設PBL（智慧機器人）及PBL（物聯網）跨領域兩類專班，同學們進入專班後，均展現出高度學習熱誠，並由指導老師帶領，以實務為核心，鼓勵學生進行小組討論，發展自我引導學習者的能力。本次智慧創新暨跨域整合創作競賽，團隊優異表現不僅讓評審刮目相看，也顯示龍華科大PBL專班的雄厚實力。