由青年局「創業O'star」平台輔導的蝶釀永續，推出永續年節禮盒。（柯宗緯翻攝）

年節到來，高市府青年局攜手中山大學助攻青創團隊搶攻禮盒商機，共同輔導「蝶釀永續有限公司」，推出永續年節禮盒，運用即期麵包釀製成啤酒與脆片，將釀酒後產生的酒粕再製成食品，打造獨特零剩食生產線，為糧食浪費提供創新解方。

高市青年局長張以理指出，近年永續發展意識抬頭，經濟、社會與環境發展並重已成為全球企業評估的重要指標，青年局與中山大學共同輔導業者，禮盒內容包含運用即期麵包取代大麥釀製成風味獨特的淡艾爾啤酒、扭結麵包與酒粕燕麥脆片，並經SGS檢驗。

此外，包裝方面，選用牛皮紙盒與帆布袋，讓消費者重複使用並兼具環保，盼消費者在新的1年開啟新的永續生活型態。張以理提到，該公司於去年11月榮獲首屆「創業有范」全台創業大賽季軍，產品更進駐於誠品與蔦屋書屋，讓永續飲食能更貼近消費者生活。

蝶釀永續負責人劉皓坦言，環保很重要，卻因不易做到而讓人卻步，蝶釀永續期待從源頭食物的循環利用，將剩食再製成美味健康的產品，讓消費者只需透過最簡單的吃喝就能一起環保愛地球。

劉皓也特別感謝創業過程中青年局提供許多協助，包含提供駁二藝術特區八號倉庫（Pinway）打造概念快閃店，讓更多民眾能實際品嘗產品；此外，參加青年局率領組團之「2022 Meet Taipei創新創業嘉年華」也獲更多海內外曝光機會。

青年局表示，該局提供創業課程、輔導、參展、貸款、補助等資源，提供創業者全方位的協助，歡迎有意創業的青年可至高雄市政府青年局官網查詢。