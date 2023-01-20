一名女大生日前想在房間裡做點「色色事情」，打開影片卻發現沒有聲音，螢幕中還見到聲音正被調整，後來才崩潰得知影片當時被連接上媽媽房間的「藍芽音響」，媽媽聽到後還嘗試調小聲，讓她說「完了怎麼辦，救救可憐笨蛋啊」；文章一經曝光，不少網友也分享類似經驗，紛紛提供應對方法。

該名女大生Dcard發文，她日前想在自己的房間內做「色色的事情」，於是開啟影片後卻發現影片完全沒有聲音，後來還見到螢幕中影片「音量被調整過」，他事後才驚覺原來的手機被媽媽房間的藍芽音響給接上，影片聲音全在該音響被放出來，媽媽後來還試圖調整音量。

「想看色色結果連到媽媽的藍芽」，該女大生說她發現影片沒有聲音，殊不知竟是連上媽媽的藍芽音響，事後她崩潰發文「完了怎麼辦，救救可憐笨蛋啊啊啊…我下地獄吧」，貼文隨即引起網友們討論。

其他網友留言「春節這麼多天，見面時間這麼長，好嗨喔」、「這時候就反問：那個媽，你昨天有在聽什麼嗎，有點大聲欸，打死不承認就好了」、「沒事的，妳只是聲音，我還按到投影電視欸，而且還是近親系列」、「說閨蜜們line群傳的」、「媽媽聽到還好啦，若是爸爸聽到就…」、「痾至少媽媽知道。妳是正常人」、「說你手機中毒」、「我有次色色的時候不小心連到客廳的喇叭，聲音大到我房間的聽的到」、「說被朋友整就好」、「媽：有沒有更棒的片子，你爸昨天好猛喔」。