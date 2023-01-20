今年春節假期長達10天，不少民眾安排出國旅遊，桃園機場統計19日出入境6.3萬人，預估今天也會達到6.2萬人。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提醒，近期日本、韓國疫情較嚴重，國人如前往當地旅遊，應注意戴口罩、勤洗手等防疫措施。

今年是小年夜，桃園機場預估出入境人數達6.2萬。羅一鈞提醒，春節期間出國旅遊，如前往新冠疫情較嚴重的地區，如日本、韓國，需更加注意戴口罩、勤洗手，避免前往人潮擁擠的地方，如有相關症狀盡速就醫或快篩；如前往XBB、BQ.1等新興變異株盛行地區，回國後多留意自身健康狀況，並依規定使用快篩。

另外，指揮中心公布最新金馬春節交通專案（小三通）入境旅客採檢情形，1月18日共採檢130件，僅1件陽性，陽性率0.8％；大陸直航來台旅客採檢情形，1月18日共採檢2255人，陽性率5.2％。

羅一鈞指出，就台灣單方面資料來看，大陸入境採檢陽性率持續下降，對岸疫情高峰已過；而金馬專案入境陽性率較低，可反映出福建一帶的疫情，比其他省分下降速度更快一點。大陸入境旅客採檢措施預計至1月31日止。

羅一鈞強調，大陸入境採檢的監測重點在於「是否有新興變異株出現」，春節連假期間，指揮中心仍會固定於每周一公布上周本土及境外基因定序結果（包括大陸及其他國家），以了解國內外變異株流行情形。