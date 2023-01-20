桃園青年體驗學習園區「信心擊球」訓練參與者的平衡，以考驗膽識。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園青年體驗學習園區「過五關」訓練參與者手腳並用，增進協調能力。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園青年體驗學習園區「自我確保訓練」有助於參與者增加團隊凝聚力。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園青年體驗學習園區位於新屋永安漁港旁，為北台灣擁有最多高低空設施的探險活動體驗場域，啟用後已迎來逾1500組團體挑戰。桃市府青年局表示，春節年假期間自大年初三起，園區提供多場體驗活動場次可預約，且即起至29日加入官方LINE帳號，就能獲得新春8折優惠券，邀民眾連假前來挑戰自我極限。

桃園青年體驗學習園區擁有60項高低空體驗設施、自我確保設施、CS安全弓箭、真人版手足球場等多種類型戶外設施，其中挑戰難度堪稱大魔王等級的設施信心擊球、16米高自由落體，需滿滿勇氣挑戰自我，攀上高點的瞬間，甚至還能遠眺永安漁港，感受居高臨下快感。

青年局表示，桃園青年體驗學習園區自2019年營運時就取得美國挑戰課程技術協會場地安全國際認證，每年進行場地安全複檢，身高滿120公分學童即可挑戰，做自己的英雄。自營運以來，已迎來超過1500組團體挑戰，提供民眾安全健康的休閒育樂活動，紓解生活、課業及工作壓力。

桃園青年體驗學習園區自1月24日大年初三起，有多場體驗活動場次可供預約，無論個人、情侶、親子家庭、學生或企業團體皆可報名，一天最高容納300人，採預約制。入園門票120元、半日體驗500元、1日體驗800元，即起至1月29日加入園區官方LINE帳號，即可獲得8折優惠券，到3月1日前都可兌換使用。

不僅如此，團體入園更有20人至50人的平日9折優惠方案，歡迎全台各級學校、企業團體、公家機關等，若有辦理課程訓練、文康活動或營隊等需求都可報名。園區也推出長期回饋在地方案，凡持有桃園市民卡入園門票享9折優惠，新屋區居民憑身分證件還可免費入園。

青年局提到，桃園青年體驗學習園區鄰近永安漁港、永安海螺文化體驗園區、綠色隧道等景點，今年4月後，還可到附近的後湖溪玩獨木舟與SUP水上活動，無論是1日或2日遊，都有豐富旅遊享受。

青年局長侯佳齡表示，青年局在青年多元發展方面傾注相當多資源，未來桃園青年體驗學習園區將提供多元戶外探索教育及海客文化活動，且上半年將取得環境教育設施場所認證，歡迎各機關、公司行號、民眾及青年學子前來學習與體驗。