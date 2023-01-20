為守護民眾腸道健康，新竹縣衛生局辦理大腸癌篩檢抽獎活動，活動對象為竹縣縣民且年齡50歲至75歲，每2年可做1次免費糞便潛血檢查，即日起至10月31日止，完成糞便潛血檢查即可參加抽獎，共52人可獲2000元禮券。另外，特別鼓勵陽性個案於活動期間遵從醫囑完成大腸鏡檢查者，也能參加抽獎活動。

衛生福利部國民健康署最新統計資料顯示，大腸癌已連續15年蟬聯10大癌症發生率之首，且為10大癌症死因第3名。竹縣衛生局表示，國人大腸癌發生率自50歲後開始升高，主要原因為大腸內腺瘤瘜肉癌化所造成，如能早期發現腺瘤瘜肉並予以切除，有助減少大腸癌發生。

定期接受免疫法糞便潛血檢查，可有效降低35％的大腸癌死亡率，不需飲食限制，相當簡單方便。當糞便潛血檢查呈陽性時，應進一步接受大腸鏡檢查，如有發現病灶或瘜肉時，可直接取樣做切片或直接切除。民眾接獲陽性通知時，請於3個月內及時做大腸鏡確診，並遵從醫囑定期追蹤治療。越早進行大腸鏡檢查，罹患大腸癌的風險越低。

衛生局表示，免疫法糞便潛血檢查為政府全額補助，攜帶健保卡至健保特約醫療機構或竹縣衛生所領取腸篩管，採檢時請避開痔瘡出血期及生理期，使用採檢棒刮取少量糞便檢體送回檢驗單位，便可等待篩檢結果。

若民眾不清楚前次篩檢日期，衛生局建議善用手機健保快易通APP健康存摺查詢，健康存摺內有近3次4癌檢篩結果紀錄，另可設定推播，提醒下次篩檢日期。抽獎活動詳情歡迎洽詢衛生局健康促進科03-5519065。