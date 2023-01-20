周興哲日前出席記者會。（TaylorMade提供）

周興哲、周予天、王傳一、姚元浩及柯有倫日前出席記者會。（TaylorMade提供）

周興哲、周予天、王傳一、姚元浩及柯有倫日前參與全球高爾夫科技創新領導品牌TaylorMade發表STEALTH 2闇影碳纖維木桿家族與P700系列鐵桿的記者會，共同見證TaylorMade突破業界的最新球具問世，開啟「碳」助我遠的高容錯時代。2年前因疫情開始接觸高爾夫的周興哲和哥哥周予天一向熱愛運動，兄弟倆看到新款Stealth 2家族愛不釋手。

周興哲表示Stealth 2開球木桿的超高容錯性表現能夠幫助自己提高擊球效率，獲得更直更遠的球路，每一球都可以打出自己預期的彈道；而剛開始學球的周予天進步神速，拿著新球桿大讚外型太帥氣，黑色桿頭配上專屬的紅色桿面讓自己在瞄球時更有信心可以打出好球。

兄弟倆也現場測試最新P700系列鐵桿，強調融合超凡手感與極致美學的鐵桿組，第一眼就吸引兩人目光，周興哲選擇P770鐵桿，經過儀器測試看到距離較目前在使用的鐵桿足足多了10碼，令他直呼有了這套鐵桿，更有信心可以早日突破80桿，維持穩定的7字頭桿數，未來有機會挑戰教練身分。

周予天試用新款鐵桿時，對於清脆的擊球聲音和成功起飛的球驚呼連連，大讚卓越的鐵桿科技實實在在幫助身為高球小白的他輕鬆打出許多滿意的球。同場出席的品牌好友王傳一、姚元浩、柯有倫也同組較勁，在試用過最新Stealth 2碳纖維木桿後，紛紛表示高爾夫科技太神奇，使用意想不到的碳纖維作為原料，球桿重量減輕了，但擊球距離卻更遠了。