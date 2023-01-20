台中市長盧秀燕20日上午10點至高鐵台中站了解高鐵疏運情形，隨後又到捷運高鐵站區了解捷運輸運情形以及台中市道路交通狀況。（潘虹恩攝）

盧秀燕說，今年過年長達10天，加上前後幾天民眾提早返鄉出遊，對車潮、人潮有分散效果，相較往年交通狀況好很多，更笑說，也許未來過年，政府都可以放長一些，讓交通有所分流。（潘虹恩攝）

【全程字幕】蘇貞昌昨內閣總辭 盧秀燕：沒有功勞也有苦勞 @ChinaTimes

春節連假第1天開跑，台中市長盧秀燕20日上午至高鐵台中站視察春節交通運輸狀況，盧秀燕說，今年過年長達10天，加上前後幾天民眾提早返鄉出遊，對車潮、人潮有分散效果，交通狀況相較往年好很多，更笑說，也許未來過年，政府都可以假放長一些，讓人、車潮有所分流。

盧秀燕20日上午10點至高鐵台中站了解高鐵疏運情形，隨後又到捷運高鐵站區了解捷運輸運情形及台中市道路交通狀況。盧秀燕表示，昨天開始至今、明2天是返鄉、出遊人潮高峰，台中是全國中心節點因此交通負荷重，台中市政府相關單位全員出動，希望讓交通更順暢、方便；同時呼籲，民眾自駕時不酒駕、不搶快、禮讓行人，若搭乘大眾運輸工具，請大家配合相關規定。

高鐵公司表示，春節期間高鐵熱門時段是小年夜（20日）的南下班次及收假初七、初八（28、29日）下午以後的北上班次；今日高鐵幾乎全天南下班次對號座車廂中長程區間均是座位有限，北上班次對號座車廂尚有座位，各車次均有提供自由座車廂，旅客可以多加利用。

中捷公司指出，台中捷運參考去年疏運狀況後，預估旅運量除夕會最低、初四會最高，目前小年夜（20日）、初二至初八（23日至29日）採一般假日班距，16時至19時尖峰時段為8分鐘1班、其餘時段10分鐘1班； 21日（除夕）及22日（初一）則為全日10分鐘班距，將視實際人潮機動派發加班車，提供旅客便捷、舒適的乘車環境。

交通局說明，交通局針對公共運輸、國道及主要幹道疏運、交通管制等制定因應措施，捷運、市區公車服務不間斷，僅適度調整發車班次，民眾可利用「台中市即時公車動態資訊」，或下載「台中公車APP」查詢即時公車資訊，減少候車時間；另，計程車於小年夜至初八（20日至29日）實施春節加成，每趟次加收50元並按錶收費。