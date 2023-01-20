過年期間免不了大魚大肉，通宵打牌、追劇樣樣來，高油、高鹽飲食加上連續熬夜，就容易使肌膚迅速老化。皮膚科醫師提醒，過年期間應注意飲食均衡，還可食用紅心芭樂、釋迦、小蕃茄、大蕃茄等天然食物，找回美麗容貌。

輔大醫院皮膚科醫師蔡文騫表示，過年飯桌上常充滿山珍海味，比起大魚大肉，植物性的蛋白質對「痘痘肌」帶來的壓力較小；研究指出，高升糖指數（GI值）的食物，如常見的爆米花、冰淇淋、餅乾、汽水等零嘴，可能會對內分泌造成影響，導致痘痘惡化，而聚餐常吃的披薩，以及小朋友們喜歡的巧克力、奶類加工品等，也和痘痘惡化有關。

通宵搓麻將、追劇也是NG行為。蔡文騫說，不良的睡眠作息容易造成皮膚內在的老化跡象，如細紋、色素不均、皮膚彈性降低等；當睡眠不夠時，皮膚水分較容易散失，皮膚發炎反應的修復速度也會降低。

此外，菸、酒也是加速肌膚老化的隱形殺手。蔡文騫指出，吸菸或二手菸容易使皮膚老化、過敏疾病惡化，喝酒則會降低皮膚的飽水度，使肌膚乾燥缺水、產生皺紋。

想要在過年期間擁有天然美肌、和親友開心合影無須修圖，蔡文騫提醒，除了避免上述NG行為之外，出門走春時也別忘了做好防曬，降低紫外線對肌膚造成的傷害。

他也建議食用天然美肌食材，如紅心芭樂、釋迦富含維他命C，有助於膠原蛋白生成、傷口癒合；小蕃茄的維生素A，可以幫助皮膚角質細胞正常代謝更新；大蕃茄的茄紅素有抗氧化效果，能減少紫外線曬傷帶來的皮膚老化、變黑。

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