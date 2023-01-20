日本媒體引述知情人士披露，美國已擴大對台灣軍隊的訓練，動用多個州的國民兵單位在台美兩地訓練國軍人員。強化對中國嚇阻反映美國對台海恐發生危機的擔憂日增。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，美國去年春天前就開始動用州級的國民兵（The National Guard）訓練台灣部隊。華府意在擴大培訓台灣軍隊的規模，強化對中國的嚇阻並深化與台灣合作。美國之前用國民兵為烏克蘭軍隊做演訓，對烏軍防禦俄軍多有助益。

美國每個州都有國民兵，平時由州長指揮。國民兵常在災害期間被動員負責維持公共秩序，在對外作戰時，則可執行聯邦任務部署參與作戰或提供後勤支持，美軍在阿富汗和伊拉克作戰時就曾動員國民兵。

報導稱台灣總統蔡英文去年5月底接見美國聯邦參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）時曾表示，美國國防部正積極規劃國民兵與台灣軍隊間的合作。

但直接參與美台防衛合作的消息人士透露，國民兵為台灣軍隊訓練在蔡總統接見達克沃斯前就已開始。多支國民兵曾在台、美兩地訓練國軍，參與者還包含在夏威夷州的國民兵單位。

美國國民兵為80多個國家地區提供軍隊訓練，大多透過「州合作夥伴計畫」（State Partnership Program,SPP）執行。訓練內容廣泛，具體內容因國家而異，包括步兵戰術操作、飛機操作、網路防禦、災難應變、反恐和醫療支援。

SPP原則上是一州的國民兵負責一個國家的訓練，但相關人士透露，台灣正在與多個州合作，有更多的訓練選擇。

美國以往訓練台灣軍隊大多是涉及售台的武器系統與平台。但「華爾街日報」2021年10月曾報導過美軍一支特戰單位與一支陸戰隊分隊在台灣訓練國軍至少一年。

美國智庫「新美國安全中心」（CNAS）高級研究員史托克斯（Jacob Stokes）說：「若屬實，透過國民兵與台灣軍隊間的夥伴計畫進行訓練是一大步，這在華府已討論多時，國民兵很可能側重於提高台灣動用後備部隊的能力，以期更能應對整體社會的軍事動員。」