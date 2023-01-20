中華航空台北－清邁航線今日正式首航，華航近期陸續開闢宿霧、峴港、清邁3大全新航點，積極搶攻東南亞客運市場。迎接10天連假，華航今日起連續10天推出「春節不打烊，2023旅兔愉快」購票促銷，3大東南亞新航點皆有折扣優惠。

清邁為華航在泰國開闢的第2個定期航點，加上密集的台北－曼谷、高雄－曼谷航班，每周共計有27班次往返泰國。台北－清邁航線以最新A321neo客機執飛，首航班機旅客皆獲得華航限定首航禮，包括華航限量2023年桌曆及時尚環保捲捲矽水壺；抵達清邁後，每位旅客並獲得清邁特色手製圍巾。

清邁為泰國文化古都，是泰國北部最大的城市，保留許多文化遺產與寺廟，除漫步古城體驗蘭納（Lanna）王國興盛外，也可以深入年輕人喜愛的尼曼區，巧遇潮流文創小店或是尋找特色咖啡館，另外泰北傳統美食、豐富自然景觀及四季宜人的氣候更是各國旅客的度假首選。

華航4小時直飛泰國第2大城，台北－清邁出發航班CI851每周二、三、五、六於上午8時05分起飛，當地時間上午11時15分抵達；回程航班CI852為當地中午12時15分起飛，下午4時40分抵達桃園國際機場，早去午回航班以利旅客安排行程。

華航喜迎新春，「春節不打烊，2023旅兔愉快」購票促銷也自今日開跑，3大東南亞新航點皆有折扣優惠，台北周宿霧經濟艙來回機票未稅價6116元起、台北周峴港7998元起、台北周清邁8469元起，促銷為期10天。

華航也與全聯福利中心合作，大年初一搶購全聯福利中心兔年福袋，就有機會抽中華航機票，每款福袋並可獲得宿霧、峴港、清邁、帛琉4航點666機票促銷代碼，搭配華航網站購票享雙重優惠，新的一年就搭乘華航玩遊世界。