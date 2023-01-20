農曆春節前家家戶戶會打掃除，新北一名男網友表示，三重忠孝路上近日每天被人丟廢棄家具和垃圾，認為台灣人素質和大陸人不相上下，大酸「台灣最美的風景就是人」，他將其PO上網卻被超過6千名網友砲轟，「這是過年前大型定點垃圾處理，無知真的很恐怖。」

原PO昨（19）日於臉書社團《爆料公社》指出，住在新北三重某些人的素質，真的不敢恭維，在三重忠孝路上路邊每天都被人丟滿廢棄家具、垃圾，他認為台灣人沒有資格批評大陸人，狠酸「台灣最美的風景就是人了。」

從他上傳的照片來看，電變箱旁邊堆滿大型家具，如床墊、櫃子、電腦桌等，旁邊還有一袋袋垃圾，顯得非常雜亂。

照片吸引逾6千名網友關注，「這跟大陸什麼關係？年關近了大掃除，大型傢具回收地點不可以嗎？」、「年節大掃除集中大型家具！台灣真不缺自認為的正義魔人，真心覺得無知真恐怖」、「應該不是天天，過年社區大掃除久久丟一次就被你咬著打？你都不用丟大型垃圾家具？」、「這不是年前大型垃圾處理嗎？到處都有定點堆放啊！最近清潔人員應該忙爆了，晚點收而已！不曉得爆料的人存什麼心」。

也有不少人認為大型垃圾旁一袋袋垃圾根本不能丟，「大型垃圾清運不包括垃圾車能載運的民生垃圾哦！連分類都不會，好可憐」、「原PO應該指的是大型家具旁邊的垃圾，大型家具是合法通報清潔隊，但是旁邊的垃圾應該是附近居民亂丟，這個真的跟素質有關係，太恐怖了」。