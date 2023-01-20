工讀生的逆襲！一名網友分享公司尾牙有位工讀生抽中1萬元，請大家喝飲料，唯獨一位平時對人很不客氣的同事沒有，反問「不是要請大家喝嗎？」工讀生只回他一句「沒有你！」帥氣的反擊連網友也直呼超爽快。

原PO昨天（19日）在Dcard發文，最近尾牙抽獎的時候，同期的工讀生抽到了一萬塊，而他人也很好，決定請同事們喝飲料，就在大家點完飲料後，有一個平常對人超不客氣的同事跑來問請飲料的工讀生「你怎麼沒問我要喝什麼呢？是不是沒問到？我要一杯……」，工讀生記下來後，淡定回他「嗯好哦，自己付錢」。

原PO說，這位同事聽到要自己付錢，疑惑問「可是你不是要請大家喝嗎？」下秒工讀生回他一句「額……沒有你」，瞬間同事的臉色變得超難看，讓原PO及其他同事看得超爽。

對此，網友也笑翻，「這個工讀生真的很不錯，我欣賞」、「懟人懟得好，工讀生不可少」、「你知道我是誰嗎？！我工讀生啦」、「漂亮的回擊！」、「直接晉升為總經理」。