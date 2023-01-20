台鐵海線大甲區中山一段1158巷平交道，於今天中午發生一起死傷事故！現場一輛熊貓外送機車停在鐵軌旁，男騎士遭火車輾斃。警方起初以為死者為外送員，經調查該機車是外送員毛男所有，外送時機車鑰匙未拔，遭一名男子竊走機車。警方不排除竊賊因作賊心虛闖越平交道釀禍，因竊嫌身分不明，警方採集指紋送台北刑事局進行緊急比對中。

男子偷竊毛姓外送員的機車，疑因作賊心虛，途經鐵路平交道發生事故；全案正由警方進一步調查中。（民眾提供）

男子偷竊毛姓外送員的機車，疑因作賊心虛，途經鐵路平交道發生事故；全案正由警方進一步調查中。（民眾提供）

警方指出，33歲的毛姓外送員機車，今天上午將機車停放在大甲區順天路243號前，因車上鑰匙未拔機車遭到偷竊，中午12時到大甲派出所報案機車失竊。卻於10多分鐘後，於大甲區中山一段1158巷平交道發生事故；竊嫌所騎乘就是外送員毛男的機車，竊嫌疑因作賊心虛車速太快闖越平交道才會發生憾事。

鐵路警察局表示，因現場死者屍首分離，身上並無任何相關身分證件，已請大甲警分局鑑識小組協助採集指紋，將送台北刑事局進行緊急比對，進一步釐清死者身分中。