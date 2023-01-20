農曆春節期間不少人會買彩券或打麻將，享受博弈樂趣，小孟老師在臉書上點名水瓶座、摩羯座和牡羊座3星座會有超旺偏財運，其中牡羊座在過年打牌將會獲得不錯的表現，甚至能把別人錢掏光，但小孟老師建議，贏錢後可多做善事累積福報。

▍第三名：水瓶座：抽到大獎，偏財十足

太陽在水瓶座，代表陽光很強，財氣熱到發燙，如想在春酒活動中或在百貨公司周年慶抽中大獎，建議可在門45度角放置綠色植物來招財運。

▍第二名：摩羯座：刮中大獎，財水充沛

水星在摩羯座，水也表財水，象徵在過年期間財運超旺，如要買彩券或刮刮樂，可趁著過年期間多買幾張，很有機會把大獎抱回家。若不是摩羯座又想添財運，可找摩羯座的親友一起到彩券行，可選水比較多的投注站，如開在自助加水站旁、水溝旁或河堤旁等投注站最旺。

▍第一名：牡羊座：牌技驚人，贏得報酬

木星在牡羊座，木火相燃，財氣越燒越旺，如想過年打牌的人將會獲得不錯的表現，能從別人的口袋中把錢掏光，建議贏錢後要勤作善事，可累積更多福報。