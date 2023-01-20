台中市春節垃圾收運不打烊，初二、初三改為定點收運垃圾。（環保局提供／張亦惠台中傳真）

春節十天連假台中市環保局為讓民眾在連續假期倒垃圾免煩惱，20日小年夜與21日除夕均有沿街收運，大年初二、初三（1月23、24日）各區清潔隊垃圾收運採「定時定點」服務，全市共有638處提供定時定點垃圾收運服務，每處停留時間約5至30分鐘。

環保局表示，清潔隊20日當天仍會依照平常收運方式，加強垃圾疏運，除夕（1月21日）則取消夜間沿線及定點收運，全部改為日間收運模式，收運時間大約比平時提早4小時開始，收運服務到所有路線收完為止。

環保局指出，大年初二、初三（1月23、24日）全市共有638處提供定時定點垃圾收運服務，每處停留時間約5至30分鐘；初四（1月25日）星期三原為清潔隊休息日，為減少年節過後家戶垃圾暫存負擔，各區清潔隊初四加班日間沿街收運一般垃圾及廚餘，當天無資源回收車，回收物請民眾先暫存家中；初五（1月26日）恢復正常垃圾收運時再拿出來，也請市民朋友體諒清潔人員的辛勞。

環保局長陳宏益說，為迎接新年新氣象，北區、東南、霧峰及潭子區清潔隊發揮巧思、資源回收再利用，將回收的寶特瓶、紙箱、輪胎、選舉旗幟等，在垃圾車、資收車掛起環保創意鞭炮、春聯等，清潔隊員更巧扮財神爺、兔寶寶，讓民眾倒垃圾也能感受滿滿年味。

環保局提醒，民眾可運用「臺中垃圾清運大車隊」APP查詢，除可查詢清運時間、路線與掌握垃圾車即時位置外，資源回收車也獨立定位，讓倒垃圾更方便，還能自行設定清運3分鐘或5分鐘到點推播通知。