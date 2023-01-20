刷新世界紀錄的第一老狗「釘釘」（Spike）

來自美國俄亥俄州的「釘釘」（Spike）是吉娃娃混血，到2022 年 12 月 7 日為止，牠已經23歲又43天，創下金氏世界紀錄（Guinness World Records）。

據美國廣播公司新聞（ABC News）網旗下的WSYX電視台20日報導，這隻高9英寸（近23公分）的小公狗只有12.9 磅（近6公斤）。但寵愛「釘釘」的家人13年前在當地雜貨店停車場內發現牠時，嬌小的牠更是瘦弱，顯然受到嚴重忽視。而家人在確保牠沒人飼養後，就把牠帶了回家。

而現在的家人開始養牠時，「釘釘」已經10歲了，家人從沒想到，牠能成為世上現存最老的狗。

「釘釘」的家人說，牠已經幾近全盲，也有重聽的毛病，但還是保持每天早上約7點起床，四處在農場內看看其他動物的習慣。儘管牠這輩子曾多次遭其他動物攻擊，但家人說，牠總能復元，變得更健壯，並善用生命中的每一天。而2022年在牠之前創下世界紀錄的，是當時22歲又52天的季諾小狼 (Gino Wolf)。