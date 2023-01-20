台灣房價高不可攀，在台北買房至少千萬起跳，如果買家自備款不夠，又想讓銀行願意多借錢給你，工作職業穩定最吃香。有網友指出，現在買房要揹1000萬房貸是基本，但也不是所有人都能通過銀行核貸，他好奇「哪些職業可以貸款1000萬？」對此，多數網友一面倒點名「軍公教」，還有人認為「科技業、金融業或是台灣百大企業」也很讚。

對一般上班族來說，至少要花好幾年時間才能湊足20~30%的自備款與頭期款，其餘70~80%可向銀行貸款。銀行希望借款人能夠穩定還款，所以借款人的職業穩定、高收入，代表還錢的能力較佳，可以取得較高的貸款成數和利率減碼的優惠條件。

但如果薪資不高的話，可提供個人的財力證明，包括存款、定存、基金、房地產等。

一名網友在PTT房板發文表示，現在台灣從南到北的房價只有一個「貴」字，如果買房的話，起碼要貸款1000萬元，但想揹千萬房貸也不是每個人都有資格，還得看銀行臉色，他好奇「現在什麼職業，銀行願意給1000萬貸款？」

對此，多數網友一致公認「軍公教是保證能通過的」、「軍公教有終身俸不會低薪」、「一堆軍公教房子都好幾間 都在台北」、「雙軍公教要貸1000出頭 很輕鬆吧」、「公教人員年薪90萬貸2戶共貸出1100萬30年期」、「老闆 軍公教 科技業 金融業」。

還釣出有房貸的網友回應「我老婆當業務一個人就能扛1100萬了 還不用保人」、「我貸1760萬，但有老婆跟爸爸當保證人，職業半導體工程師」、「金融業 我貸1700萬」、「平均月薪8以上，先後共貸了1000」、「月均薪5萬可以貸1000萬」。