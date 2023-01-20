獨行俠真的需要有人支援東契奇（Luka Doncic）了，近6場比賽慘吞5敗的他們傳出壞消息，官方宣布主戰中鋒伍德（Christian Wood）因為左手拇指骨折，將在一周之後重新評估傷勢，這也代表伍德將缺席至少4場比賽，讓獨行俠戰力大打折扣。
根據現場攝影記者Josh Mazur在推特所發布的照片，伍德19日面對老鷹的比賽中，被發現他在接球及灌籃之後，總是不斷握著自己的手指，雖然伍德不時露出痛苦的表情，但因為受傷部位並非慣用手，他仍盡力撐完整場比賽，拿下22分、9籃板及4助攻的優異表現，不過最終獨行俠仍以122比130敗給老鷹，吞下近期3連敗。
本賽季獨行俠深受傷病問題困擾，克雷伯（Maxi Kleber）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）都曾缺陣一段時間，如今再少了場均貢獻18.4分、8.4籃板的伍德，兩項數據都是隊內第2高，僅次於王牌東契奇，在丁維迪（Spencer Dinwiddie）狀況不佳的情況下，伍德已經成為獨行俠的二當家。
先前傳出東契奇向獨行俠高層施壓，希望在交易截止日前補強陣容，不過這項傳言已被獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）反駁。東契奇本賽季拚死拚活，不斷砍下超過50分以上的分數，卻只能將獨行俠勝率勉強拉到5成以上，位居西區第5的他們目前正面臨傷病潮，需要相對健康的丁維迪及小哈達威（Tim Hardaway Jr.）跳出來幫助東契奇，否則獨行俠排名隨時都有往下掉的可能。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。