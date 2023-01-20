獨行俠真的需要有人支援東契奇（Luka Doncic）了，近6場比賽慘吞5敗的他們傳出壞消息，官方宣布主戰中鋒伍德（Christian Wood）因為左手拇指骨折，將在一周之後重新評估傷勢，這也代表伍德將缺席至少4場比賽，讓獨行俠戰力大打折扣。

根據現場攝影記者Josh Mazur在推特所發布的照片，伍德19日面對老鷹的比賽中，被發現他在接球及灌籃之後，總是不斷握著自己的手指，雖然伍德不時露出痛苦的表情，但因為受傷部位並非慣用手，他仍盡力撐完整場比賽，拿下22分、9籃板及4助攻的優異表現，不過最終獨行俠仍以122比130敗給老鷹，吞下近期3連敗。

I believe this is the play that fractured Christian Wood’s left thumb last night against Atlanta. Injuries are never good but this is particularly bad timing for both Wood and the Mavs. https://t.co/2RKDZ356jF pic.twitter.com/qU4DDGop8A — Josh Mazur (@MazurFocus) January 19, 2023

本賽季獨行俠深受傷病問題困擾，克雷伯（Maxi Kleber）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）都曾缺陣一段時間，如今再少了場均貢獻18.4分、8.4籃板的伍德，兩項數據都是隊內第2高，僅次於王牌東契奇，在丁維迪（Spencer Dinwiddie）狀況不佳的情況下，伍德已經成為獨行俠的二當家。

先前傳出東契奇向獨行俠高層施壓，希望在交易截止日前補強陣容，不過這項傳言已被獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）反駁。東契奇本賽季拚死拚活，不斷砍下超過50分以上的分數，卻只能將獨行俠勝率勉強拉到5成以上，位居西區第5的他們目前正面臨傷病潮，需要相對健康的丁維迪及小哈達威（Tim Hardaway Jr.）跳出來幫助東契奇，否則獨行俠排名隨時都有往下掉的可能。