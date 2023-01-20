過年期間情侶多半各自回鄉過節，一名男網友日前因女友先回家，他發現對方好心在家中留下煮好的咖哩飯，但他打開一看瞬間食慾消失，原來白飯被女友捏成人型，咖哩則在人體的跨下流出，照片在網路瘋傳，據悉當事人是名馬來西亞人，當時是與女友吵架後，對方幫忙準備晚餐，才出現這「糞量十足」的晚餐。

一名網友在臉書「爆笑公社2」分享近日在網路瘋傳的一組圖片，某網友發現廚房的平底鍋內放著一道「咖哩飯」，鍋上有鍋蓋藉以保溫，鍋蓋外還有一張紙條寫「親愛的，我走了，鍋裡的飯記得吃」，沒想到下張照片是打開鍋蓋後，裡頭的餐廳竟呈現「不雅姿勢」。

男網友發現女友好心在家中留下煮好的咖哩飯，但他打開一看瞬間食慾都沒了，因為白飯被女友捏成人型，咖哩則在人體的跨下流出。（翻攝自臉書「爆笑公社2」）

原來該網友的女友把白飯製成一坨坨橢圓飯糰，共10個飯糰組裝成人型模樣，且是「雙腳張開」呈現青蛙蹲姿，而咖哩醬汁則在人型飯糰的「下方」，乍看之下就像是人體的「排泄物」；據悉這組照片最開始是在馬來西亞社群平台流傳，當時分享的網友表示是女友吵架後幫忙準備的晚餐。

其他網友留言「找『屎』」、「很有創屎糞量的套餐」、「沒食慾了」、「保鮮膜包好放冰箱…然後出去吃」、「哇靠，怎麼吃啊」、「很有糞量的晚餐」「吃飯就好，不用吃菜（賽）」、「感情真是好」、「真用心的離別餐點」、「哩甲賽」、「好有味道的飯」、「吃了會很順暢的意思」。