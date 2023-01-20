行政院長蘇貞昌19日再度提出請辭，並宣布將率內閣總辭。對此，作家苦苓今(20)日在臉書表示，請辭雖然有「不幹了」的意思，卻不一定就會「幹不了」，並認為請辭只是一個動作，甚至是假動作，「關鍵不在你辭不辭，而在於人家還要不要你做」。

苦苓今日在臉書針對蘇貞昌昨請辭一事分析，並認為「請辭」的結果不是「慰留」就是「照准」，所以請辭雖然有「不幹了」的意思，卻不一定就會「幹不了」。

苦苓提到，請辭有三種，首先是「消極請辭」，通常是自己犯錯或讓上面不爽了，「駛目尾」叫你請辭，這種當然不會被慰留。第二種為「積極請辭」，此為自己真的做不下去了，或覺得「道不同不相為謀」，這種辭職通常不會被慰留，留也沒用。第三種則是「制度性請辭」，也就是時間或任期到了，照規定要「演」一下，這邊請辭那邊慰留，但到底會不會換人，還要看大家「喬」得怎樣，懸念很高。

苦苓直言，請辭跟你做的好不好無關，而是跟上面的關係比較有關，請辭只是一個動作，甚至是假動作，關鍵不在你辭不辭，而是在於人家還要不要你做。