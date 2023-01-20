出身藝術世家，藝術家第三代的梁銘毅走出與母親梁丹丰不同的路，她以藝術行腳，從師法自然中透視自己的樣貌。個展《彩繪交響樂－如歌的行板》描寫生活日常和身邊的人事物，並期望作品帶給觀者平靜溫暖的能量。

從小耳濡目染奠定紮實的繪畫功力，梁銘毅擅長各種繪畫媒材，從初學的西畫到後來畢業於國畫組，除了油畫、水墨，她也多方接觸不同媒材，包括鉛筆、鋼筆、粉彩、色鉛筆、珠光色水彩等。對於創作，她以笨鳥慢飛自許，認為持續的努力比轉瞬而逝的效果，有更長遠的意義。

梁銘毅喜歡透析大自然的原始色彩，並以細膩有序的線條，描寫那些感動她的日常生活、花草。今年應「image3 非常圖像空間 」邀請，她在台中國家歌劇院5樓舉辦畫展，以花卉為主題，用她最喜愛的粉彩及色鉛筆來表現外，還特別加上研究多年的金屬色水彩。

梁銘毅曾多次與母親梁丹丰及弟弟梁銘剛、妹妹梁銘潛聯展，4人各有自己的繪畫風格，但「繪畫與旅行」可說是傳承的基因，借景抒情，展現生命中的喜怒哀樂。此次展出的《鴻兔大展》是她特別為兔年所創作，以紅色為底，襯出用金屬色層層堆疊的白兔，顯得華麗而喜氣。