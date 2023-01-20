高雄1名8旬婦人接到假網拍業者電話，誆稱會計因作業疏失誤將信用卡設定成每個月自動扣款，隨後又有自稱銀行客服專員的小姐來電，指示她到ATM操作設定，但因為操作太久，引起銀行行員和民眾關心，打電話報警，員警一抵達時，螢幕上輸入轉帳金額竟高達91萬，趕緊阻止她，接過電話後對方卻被警方問倒，沒多久就掛斷電話。

三民二分局鼎金所於18日晚間6點多執行巡邏勤務時，獲報鼎中路上一間銀行ATM前，有1名婦人邊講電話邊操作ATM，時間相當久，行員和一旁的民眾擔心婦人遭詐騙，請求警方派員了解關切，員警火速往趕現場。

警方趕抵現場時，發現84歲的林姓婦人正拿著手機通話中，便先大聲呼喊：「阿桑，等欸！」，副所長林政憲一看螢幕轉帳金額可不得了，竟高達6位數，驚呼：「91萬，賣肖！」，並接過電話問對方要辦何種業務，級職、單位，電話那頭一聽事跡敗露講沒多久即掛斷電話。

經了解，林婦先前曾網購過年海鮮，不料當天卻接獲自稱賣家電話，誆稱會計作業疏失誤將林婦信用卡設定成每個月自動扣款，隨後又有自稱銀行客服專員的小姐來電，指示她到ATM操作設定，所幸民眾行員機靈，員警及時抵達，千鈞一髮之際阻止匯款，保住老婦老本。