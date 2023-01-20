春節期間不知何處去也無法出國？其實往往最棒的美景可能就在我們周遭，藝人班傑2年前和泰籍華裔老婆Cindy接下「台北大縱走」的任務，挑戰全長92公里的台北山區步道，從木柵起接著四獸山、內湖五指山系、陽明山國家公園，終點站在大屯山西峰，連久住在台北多年的班傑都忍不住讚嘆，完成旅程後首次見到關渡平原，「從來不知道它有這麼美，這絕對是一生難得的經歷」。

班傑與Cindy兩年前接受國家地理頻道之邀，拍攝節目《透視內幕：臺北大縱走》，就面積而言台灣比瑞士小一些，因為島上同時存在熱帶和亞熱帶氣候，因此動植物的種類極為多樣，就密度而言，台灣也是世界上擁有最多高山的島嶼，而所謂的台北大縱走可分7條路線，除了騎單車，也可搭乘大眾交通工具完成，而步道緊鄰市中心，從南到北全長約92公里，沿著山脈進行，會經過活火山、亞熱帶森林，還有小徑跟美不勝收的市景。

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班傑與Cindy表示，這次的縱走不僅需要帶健行用具，也要帶露營用具，其中第一條從最南邊的木柵開始，接著走向指南茶路親山步道、樟樹步道，在此丘陵地大多為茶樹，接著便可以到貓空喝茶、指南宮拜拜；第二天則是改搭接運到麟光站便可抵達富陽生態公園，此處步道全長11公里，耗時約2小時，緊鄰四獸山還有永春陂生態濕地公園可以遊覽，最後抵達九五峰頂，可以欣賞台北夜景。

第三段則是在內湖五指山系，步道起點從捷運大湖公園站起，尾端銜接陽明山國家公園，步道總長約14公里，海拔高低落差約600公尺，需要6到7小時才能完成；第四段是台北最高峰，是在五指山間銜接台北和萬里的小徑，沿途經過風櫃口，而它也是陽明山國家公園東側的入口，沿著大屯火山群行走時，全程28公里，要經過7座山峰，最高峰則是海拔1120公尺的七星山。

第五段則是登上七星山最高峰，途中經過夢幻湖，登到最高點時可以俯瞰整個台北市，也可以看到東北角海岸線，耗時約3小時便可抵達火山口頂峰，高度約為台北101的兩倍，下山後則可抵達小油坑；第六段繼續行走在陽明山國家公園中，從七星山腳下出發，經過竹子湖，往大屯山方向前進，到高點可見關渡平原、臺北盆地、大屯火山群；第七段的大屯群峰步道需使用攀登技巧，由於某些區域斜度大於45度，必須使用登山繩輔助，土地相當濕滑，終點則在大屯山西峰。