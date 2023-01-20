台中市政府警察局第二分局為維護春節連假治安平穩與交通安全，於19日晚間實施擴大臨檢及取締酒駕專案勤務。（中市警二分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中市政府警察局第二分局為維護春節連假治安平穩與交通安全，特別利用民眾放春假的前夕，於19日晚間實施擴大臨檢及取締酒駕專案勤務，由新任分局長楊川親自帶班，針對北區的重要治安顧慮場所包含KTV、汽車旅館、酒店、飯店、護膚美容坊，並在重要路段定點路檢，進行威力掃蕩臨檢。

中市警二分局分局長楊川上任首日即親自帶隊，他表示，加強重要節日安全維護工作期間，法律沒有假期，分局在春節期間加強動員警力，持續規畫執行臨檢，掃蕩轄內特種行業及重要治安顧慮場所，加強取締職業性賭場與公共場所賭博、掃毒、打詐及肅竊，同時嚴格取締酒駕、闖紅燈及未禮讓行人等重大肇因違規，以貫徹「治安平穩、交通順暢、民眾安心」之主軸，讓市民平安過好年。

中市警二分局指出，本次春節連假首日查獲刑案有通緝2名、傷害案1件2人、公共危險2件2人、社維妨害秩序法1件2人、詐欺車手案1件1人；另，取締重大交通違規計酒駕違規2件、闖紅燈18件及車輛未停讓行人7件。

楊川也呼籲，民眾在春節歡聚期間，能遵守酒後不開車的好習慣，千萬不可以抱有僥倖心態，更提醒避免飲酒過量，避免隔日酒精殘留未能完全代謝，致發生酒駕憾事發生。