台南地方法院依強盜強制性交罪重判李姓男子徒刑13年6月。（本報資料照片）

去年1月間李姓男子與A女相約台南市安南區某汽車旅館從事性交易，他先支付3500元後，又拿摻入俗稱迷姦藥成分的奶茶給對方喝，導致A女頭暈後失去意識，再撕開A女的內褲、絲襪後強制性交，還搶走內有現金8000元的零錢包逃跑。台南地院審結後，依強盜強制性交罪重判徒刑13年6月。

判決指出，去年1月27日凌晨，李男與A女相約在安南區某汽車旅館從事性交易。A女於凌晨4點抵達後，李先給付3500元，之後再將透過網路購買具有俗稱迷姦藥成分的藥水摻入奶茶，拿給A女飲用。

A女不疑有他喝下一口即頭暈，並進入房間廁所嘔吐，隨即失去意識。李男將對方扶到房間床上褪去衣、裙，並撕開內褲、褲襪，還服用壯陽藥物後，強制性交得逞。事後，李男拿走A女裝有現金8000元及身分證、健保卡等證件的零錢包，騎機車逃逸。

搭載A女前往摩鐵的馬夫，因無法聯繫A女，通知摩鐵工作人員進入房間察看，發現A女倒臥在地，上身赤裸，下身僅著破損的絲襪，於是將她送醫急救。台南市警三分局獲報後，循線逮獲李男移送台南地檢署偵結起訴。

審訊時，李男辯稱，因A女手機響起，他認為接送者已經抵達，又見他交付對方的性交易費用3500元壓在包包下方，臨時起意才將3500元取走；他還推說，在飲料摻入藥物只是助興，並非強盜財物，拿走3500元僅屬竊盜。

台南地院審酌，李男為逞獸慾，竟以性交易為由，誆騙A女進入摩鐵房間，並在奶茶中摻入藥劑後誆騙女方飲用，進而於A女失去意識後對她強制性交及強盜財物，所為嚴重侵害A女的性自主及財產權利。

同時，李男於A女昏迷中逕自離去，無視女方可能因服食不明藥物，引發危及性命的生理反應，可見其輕忽、漠視他人生命、身體安全的心態；加上犯後矢口否認犯行，還以性交易為藉口意圖脫罪，毫無悔意，態度不佳，依強盜強制性交罪處徒13年6月。

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