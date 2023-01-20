雲林縣虎尾眷村獲「台灣景觀優質獎」，規畫新春市集展現歷史人文。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣虎尾鎮虎尾眷村建國一村丁棟眷舍及景觀環境去年完工後獲國家卓越建設金質獎，吸引青創業者進駐，今年忠棟、孝棟及活動中心修復工程，則榮獲「第10屆台灣景觀大獎」環境規畫設計類優質獎，雲林縣政府20日邀民眾大年初一至初五來逛新春市集，體驗大型防空洞沈浸式劇場等活動，感受蛻變中老眷舍的歷史人文。

雲林縣長張麗善表示，虎尾建國眷村見證日據時期至國軍空軍發展的歷史場域，是台灣少見的農村型眷村，2015年登錄為聚落建築群，記錄虎尾地區的歷史演進。其中16.3公頃的建國一村環境優雅，獲文化部「再造歷史現場計畫」支持，分年分期進行修復工程，獨特的人文景觀與歷史氛圍極具特色。

張麗善說，建國一村己棟景觀工程2019年獲建築園冶獎、丁棟修復工程2022年獲國家卓越建設金質獎，今年忠棟、孝棟及活動中心修復工程則獲台灣景觀大獎，可見雲縣府修復保存文化資產的決心與用心，深獲全台各界認同與肯定。

縣文化觀光處處長陳璧君提到，忠棟在日本時代曾作為庫房、馬房，戰後變成單身飛行員宿舍，有「光桿宿舍」之稱；孝棟據原眷戶描述，其原始用途可能是俱樂部或餐廳，所以又稱「廚房棟」；活動中心前身為士官烹炊所及浴室、空軍電台辦公室，1980年代才改為活動中心，是近年來眷村活化的核心基地。

陳璧君指出，縣府融合老眷舍的新、舊靈魂，忠棟規畫為「特色旅宿」、孝棟化身「眷村食堂」，活動中心則繼續扮演建國一村「營運中心」角色，預計今年底前陸續完工，朝向「食農」、「環境教育」、「創藝」、「眷村文化」4大主題學發展，打造全台最獨特的眷村環境教育與創意美學實踐場域。