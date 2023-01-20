婦幼隊送創意警車花燈宣導春節人身安全。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

春節期間因購物量增加，恐讓詐團有機可乘，家族聚會口角磨擦也容易產生家暴案件，為防制詐欺、家暴案件發生，北市婦幼警察隊特至信義遠東百貨內設置駐點攤位，提供婦孺保護相關諮詢服務，並宣導家庭暴力防治及詐騙預防，現場另有互動遊戲及發放DIY警車提燈，吸引大批民眾參與。

另為加強維護春節期間治安，北市義勇警察大隊婦幼直屬大隊每日夜間特別編排女義警協同員警執行商圈步巡勤務，除查察守望、清查沿線贓車外，另針對婦幼易被害地點增加巡查密度，提高見警率，減少治安死角，以強化婦幼保護，防制危害發生。

婦幼隊表示，年節期間親屬間若發生口角衝突，建議以「轉移話題」、「停止交談」、「幽默化解」或「離開現場」等優先處理，如人身安全受到威脅時，立即撥打「110」或 「113」專線，請警方到場協助。

近期傳出有詐騙簡訊假藉政府普發6000現金，誘使民眾點擊連結網址，警方提醒，如點擊詐騙簡訊，會遭惡意程式竊取個資及小額付費交易密碼，所以應認明政府機關專用網址，切勿點擊來源不明的簡訊或連結，以免受騙上當。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。