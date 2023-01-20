台中警六分局日前獲報河南路上有一輛BMW臨停路中，員警到場後發現駕駛竟然睡著，於是拍打車窗要求下車，怎料駕駛不僅不配合，甚至還衝撞警車，員警立即拿出警棍破窗，強行把渾身酒氣的駕駛拉下車，並壓制在地，經酒測後駕駛酒精濃度明顯超標，全案依公共危險、妨害公務等罪嫌移送台中地檢偵辦。

臉書粉絲專業「TCPB局長室」分享一段密錄器影片，只見畫面中，警方獲報到場後，發現一輛白色BMW停在大馬路中間，員警連續敲打車窗32下以上，但駕駛絲毫沒有回應，突然間車輛開始向前滑行，員警不斷搖晃車身，示意駕駛停車，另名員警見狀將警車開到BMW前方攔截。

怎料，駕駛不僅不停車，還猛踩油門撞上警車，員警見情況危急，拿出警棍擊破車窗，期間不斷大喊「下車」，沒想到駕駛竟回覆「又不是我」，警方最終把渾身酒氣的駕駛拉下車，並壓制在地，經酒精檢測該駕駛酒測值明顯超標，所幸值勤員警皆無受傷，全案依公共危險、妨害公務等罪嫌送法辦。

影片曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「誰能把酒駕修法成十年以上的重刑我一輩子都投他」、「台灣法律判太輕，罰款對他們來說都是小事」、「酒駕罪大惡極，應該從重量刑！酒駕，公共危險，毀損警車通通都要辦！」、「警察辛苦了，謝謝！否則後果不堪設想！」、「感謝勇警，守護大眾生命財產安全」。

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