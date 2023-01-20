澳洲貿易事務部助理部長艾瑞斯（Tim Ayres）辦公室表示，艾瑞斯在世界經濟論壇（WEF）期間與中國商務部副部長王受文會面時，呼籲中國消除對澳洲出口的「貿易壁壘」。

路透社報導，中國官媒新華社稍早報導，澳洲和中國官員在昨天會議中同意兩國貿易部長「在不久的將來」舉行視訊會議。這將是3年來澳洲貿易部長和中國商務部長之間首次對話。

目前尚未確定中國商務部長王文濤與澳洲貿易事務部長法瑞爾（Don Farrell）的視訊會議日期。

艾瑞斯的發言人在聲明中說：「助理部長艾瑞斯提到合作落實世界貿易組織（WTO）第12屆部長級會議成果的重要性，以及消除當前影響澳洲對中國出口的貿易障礙，以符合兩國利益。」

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）和中國國家主席習近平去年11月在20國集團（G20）峰會期間會面後，兩國數年來的緊張關係正在改善。但澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）昨天說，這是一個「循序漸進的過程」。

在澳洲呼籲調查COVID-19（2019冠狀病毒疾病）起源並禁止中國華為技術公司參與第5代行動通訊技術（5G）網路建設後，中國於2020年對煤炭、葡萄酒等澳洲產品實施非正式禁令。

數家中國企業已於今年1月獲准恢復採購澳洲煤炭。

澳洲已向世界貿易組織提出兩項關於中國對澳洲葡萄酒和大麥徵收關稅的申訴，同時正觀察北京當局是否取消對澳洲其他出口產品的非正式貿易封鎖，例如龍蝦。