中澳關係再度釋出改善跡象，官媒新華社報導，中國商務部部長王文濤與澳洲貿易部長法瑞爾將於近期以視訊會議形式進行會談。

官媒新華社昨天報導，「記者從可靠渠道獲悉」，19日在瑞士達沃斯世貿組織小型部長會議期間，來自中國和澳洲的代表進行了溝通。

雙方同意，中國商務部部長王文濤與澳洲貿易事務部長法瑞爾（Don Farrell）將於近期以視訊會議形式進行會談。

德國之聲報導，原有報導稱法瑞爾可能2月訪問中國，與王文濤舉行會晤，如今卻是先傳出2人將舉行視訊會議，雖然日期尚未確定，但外界解讀這是雙方面對面會談的「前奏」。

英國衛報表示，這將是3年多來澳洲貿易部長和中國商務部長之間的首次對話，是雙邊努力「穩定」動盪關係的最新跡象。

中澳此前因南海爭議、國安問題陷入摩擦。此後，在澳洲呼籲對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源展開國際調查後，中國對澳洲出口產品實施制裁，關係迅速惡化。

2022年5月，澳洲工黨勝選執政後，雙邊緊繃關係趨緩。