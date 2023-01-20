台灣新冠肺炎疫情緩，但防疫仍不能鬆懈，台中市政府因應農曆春節，各大眾運輸系統將湧現大量返鄉人潮及遊客，為降低疫情擴散情形，交通局除平時要求全市公車落實各項防疫作為外，已在1月19進行大消毒，25、29日晚間也將全面消毒台中轉運中心、豐原轉運中心與台灣大道公車專用道沿線39站。

交通局長葉昭甫表示，為防堵疫情蔓延，交通局特別在春節連假期間，加強對台中轉運中心、豐原轉運中心與台灣大道公車專用道沿線39站進行全面消毒，並持續要求台中市公車駕駛員及運輸場站服務人員需全程佩戴口罩，市區客運業者也須每日消毒車輛及各項設備。

交通局表示，為提升大眾防疫意識，已在各公車內及業者所屬場站張貼防疫文宣，並利用公車動態及智慧型站牌跑馬燈持續提醒市民落實防疫作為，請民眾務必配合相關防疫措施，保障自身及他人健康。

葉昭甫提醒，為防止疫情增溫，呼籲民眾上車前務必戴口罩，乘車時禁止飲食且盡量避免交談，做好個人防疫衛生工作，若未依規定戴口罩且勸導不聽者，駕駛員得拒載並報請警方協助處理，並可依傳染病防治法處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，民眾若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀，請務必在家休息或儘速就醫，切勿搭乘大眾運輸工具。