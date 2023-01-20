中共中央、國務院1月20日上午在北京人民大會堂舉行2023年春節團拜會。中共中央總書記習近平發表講話，代表中共中央和國務院，向大陸各族人民，向香港、澳門、台灣同胞和海外僑胞拜年。他不忘提到，過去一年堅定開展反分裂、反干涉重大鬥爭，牢牢把握兩岸關係主動權。

李克強主持團拜會，中共前、現任常委栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山等出席。

習近平在講話中指出，過去一年，召開中共二十大，確立了全面建設社會主義現代化國家的宏偉藍圖。全面貫徹新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，全面落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，加快構建新發展格局，著力推動高品質發展，經濟保持增長，糧食喜獲豐收，就業物價基本穩定，民生保障扎實，脫貧攻堅成果不斷鞏固，科技成果捷報頻傳，生態環境持續改善，國防和軍隊現代化邁出堅實步伐，全面從嚴治黨深入推進，社會大局保持穩定。

他說，堅持人民至上、生命至上，根據病毒變化和防疫形勢，不斷優化疫情防控措施，最大程度守護人民生命安全和身體健康，最大限度減少對經濟社會生活的影響。慶祝香港回歸25周年，香港、澳門繼續保持繁榮穩定。堅定開展反分裂、反干涉重大鬥爭，牢牢把握兩岸關係主動權。大力推進中國特色大國外交，廣交朋友，為動盪不安的國際環境增添穩定性。

習近平指出，2023年是全面貫徹二十大精神的開局之年，希望與挑戰並存。要堅持穩字當頭、穩中求進，更好統籌國內國際兩個大局，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌發展和安全，全面深化改革開放，努力實現經濟運行整體好轉，推動人民生活持續改善。

習近平強調，大道至簡，實幹為要。新征程是充滿光榮和夢想的遠征，沒有捷徑，唯有實幹。要腳踏實地，埋頭苦幹，不馳於空想，不騖於虛聲；要篤實好學，尊重實際，不違背規律，不盲目蠻幹；要求真務實，注重實效，不做表面文章，不耍花拳繡腿。為者常成，行者常至，歷史不會辜負實幹者。靠實幹創造了輝煌的過去，還要靠實幹開創更加美好的未來。