許多上班族都期待領年終獎金，一名女網友表示，公司主管曾表示今年一定有年終，還要同事們拭目以待，讓她期待很久，沒想到她收到的年終只有836元，她苦笑說，「比沒有還污辱」，貼文引發網友關注，多數人都認為836元還不如不要發，更有人酸「別人是『績效獎金』，妳的是『譏笑獎金』」。

原PO昨（19）日於論壇《Dcard》指出，公司主管承諾今年一定有年終，要同事們拭目以待，讓她一直很期待，結果昨日一早登入網路銀行發現薪資入帳836元，讓她當場傻眼，「不知道為什麼836元比沒年終更令人不爽。」

原PO苦笑地說，以836元換算，「我的年終好像只有領幾個小時而已，有人比我領得還低嗎？覺得被污辱了。」

貼文曝光，網友也認為836元年終還不如不要發，「這比沒年終還慘，過年閒聊沒年終還能說景氣不好沒年終，大家幫忙安慰一下，但說領836元反而會被當成笑柄」、「至少算個整數吧」、「重點在於他還特意要你們拭目以待，不是他臉皮厚就是他故意羞辱你們」、「別人是『績效獎金』，妳的是『譏笑獎金』」、「還好不是886元，掰掰囉」、「什麼產業啊」。