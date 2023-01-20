中山分局長陳金城親自帶隊，向業者宣導應配合事項。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市警中山分局為讓民眾歡度10天農曆春節假期，秉持「治安平穩」工作主軸，針對轄內黑道幫派經營、依附、圍事或賴以為生的大型飲酒業者，施以強力擴大臨檢，並向現場負責人宣導約制營業場所不得有涉毒等違法行為，及協助防制酒客鬥毆、酒駕等行為。

中山分局19日晚間執行署辦全國性擴大臨檢勤務，由新任分局長陳金城親自帶隊前往轄內酒店執行臨檢，並宣導約制業者加強自主管理，如發現酒客有疑似施用毒品等違法行為，應及時通報警方。

此外，發現酒客有聚眾鬥毆、滋事癥兆，應及時疏處，並通報警方機先防制。並宣導提供酒客叫車服務，不可放任酒後駕車。

中山分局表示，針對營業場所涉毒或街頭聚眾鬥毆等暴力行為，警方必定採取強勢作為，業者應善盡協助警方防制酒駕及維護治安的社會責任，如果因業者放任衍生違法違序行為，警方除予列為重點治安目標加強臨檢密（強）度外，並將運用第三方警政策略，結合目的事業主管機關嚴密稽核裁罰，展現強力執法維護治安決心。