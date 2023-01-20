18歲陳姓少女因出車禍送長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院急診，長庚醫院鼻科副教授羅盛典照電腦斷層後，發現少女顏面骨及左側眼眶骨骨折，且左側眼球內部組織已滲入鼻腔，因此羅盛典緊急利用鼻內視鏡微創手術將少女的眼球復正，且沒有留下任何傷疤，少女在3天後順利出院。

高雄18歲陳女嚴重車禍後送到長庚急診，羅盛典透過電腦斷層發現，少女有顏面骨及左側眼眶骨骨折，因此羅盛典緊急開刀，利用鼻內視鏡微創手術將少女的眼眶裝上假骨，並將左眼已滲入鼻腔的組織復位，少女在住院3天後就順利出院。

「這次的動刀讓我憶起屏東挖眼案」羅盛典在想起這次動刀時，感慨的說，眼眶骨折若沒有處理好會留下嚴重後遺症，更可能影響到鼻腔，當時屏東挖眼案也由羅盛典處理，羅盛典利用鼻內視鏡微創手術將潘姓女子的眼眶救回，成為潘女的救命恩人。

羅盛典表示，過去傳統的眼眶手術都是將整個顏面打開動刀，在沒有內視鏡的情況下將眼球復位，但這樣的手術方式會留下許多後遺症，因為沒有內視鏡的輔助，只能單純地將眼球復位，但流到鼻腔內的組織卻難以解決。

羅盛典說明，傳統的開刀方式也會留下許多後遺症，除了開刀的傷疤會永久留下外，2眼之後可能還會因為復位不完全造成不協調，骨折的眼部會逐漸往下掉，且視力也會愈漸模糊或併發神經後遺症；鼻腔更可能喪失鼻竇功能等症狀。

羅盛典解釋，鼻內視鏡微創手術是經由鼻子、口腔等部位將內視鏡深入骨折的地方進行手術，這樣的手術方式除了能夠不留下傷疤、出血量少外，也能將流入鼻腔內的組織完整復位，且後遺症極少，恢復期也相當短暫。

羅盛典表示，鼻內視鏡微創手術可以用於過去難以解決的側咽或後咽癌、也可以用於甲狀腺癌和⿒源性⿐竇炎，因為透過內視鏡能清楚又準確地找到根源，在出血量少、沒有傷口的手術下，病人也可以快速地恢復出院。