「我真的真的好希望可以在情場路上順利一點，找到一個愛我的人！」一名女網友崩潰表示，自己情路坎坷，數次被男友劈腿而分手，她為此想花16萬元找知名命理老師「改名招桃花」，貼文一出，眾多網友瘋狂勸阻，還建議不如拿這筆錢做醫美投資自己，開玩笑說：「把一坨屎改名叫提拉米蘇，你也不會想吃」。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，自己從高中到出社會的情路都非常不順利，跟初戀在一起不到3個月，就因「他覺得配不上我」分手，後來2任的男友也都因被劈腿收場。而原PO為了尋求真愛，先錢已多次花錢算命、占卜，甚至還購買「愛情蠟燭」，前後花了2、3萬元。

後來，原PO在電視上看到一間很紅的算命館，光是預約就讓他等了快2個月，命理師建議她「改名換運氣、招桃花」，零零總總的費用加起來大概要16萬元，雖她曾試探命理師，有沒有建議的改名用字，卻被回應「天機不可洩露」。原PO相當猶豫是否該花錢改名，只好上網發文請益。

貼文曝光，一票網友留言苦勸，「天機不可洩漏，錢夠多就可以」、「你有沒有想過這就是你桃花運不好的原因」、「別鬧了，16萬跟詐騙有什麼差別」、「與其把所有問題推到名字上，不如正視自己身上的問題」。

除此之外，還有許多網友建議，不如把這筆錢拿去做醫美，或許感情路會更順遂，「把一坨屎改名叫做提拉米蘇你也不會想吃」、「真的實用！把我所有年終拿去打雷射，是世界上最好的選擇」、「整牙、皮膚保養，或去運動練身材也比改名字實際」、「笑死，這是真的」、「我名字超像男生但我桃花沒斷過唷」。

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