今（20日）是小年夜，大陸人民日報日前特別公布一段影片，名為「《回家的路》2023特别版」，以各地遊子過年趕著回家的不同畫面，描述過年與父母、親人相會最溫馨的時刻，畫面中也呈現部分行業如醫護、交通運輸單位人員，為服務他人無法回家團圓的景象，配合影片溫暖歌聲，令人感動不已，已有超過99萬的觀看次數。

特別的是，影片結束前，巨星劉德華驚喜現身祝福大家健康快樂，感性說道：「世間最美的風景，都在回家的路上，春節快到了，願你此刻正在享受團聚的幸福，也希望暫未回家的你，好好照顧自己」，61歲的他凍齡狀態令人驚豔。

原來片中的歌聲正是出自劉德華所唱的《回家的路》，詞也是他所寫的，是電影《失孤》主題曲，因為多年來他想寫一首歌，是全球華人回家的感覺，據知，2015年劉德華首度在央視春晚發表歌曲，歌詞形容久違回到家的幸福，如今該曲再被挖出，歷經了新冠肺炎肆虐的3年，對大陸網友來說別有感觸，「回家」一詞一度變成最遙不可及的夢想，隨著防疫解封，終於可以返家，許多的物事人非卻不禁令人唏噓。

網友見到《回家的路》2023特別版都心有戚戚焉，「溫暖又感動，這就是回家的意義」、「劉德華的歌聲深入人心」、「流淚的視頻，回家吧，父母在等著你」、「劉德華的歌真好聽，句句扣人心弦」。

劉德華當年演唱《回家的路》是為了配合主演的電影《失孤》，片中講述主角雷澤寬在1998年和2歲的兒子雷達走散，為了父子重逢，雷澤寬開啟了長達14年的尋子之路，而劉德華為此片拋棄偶像形象，演起不修邊幅的落魄大叔，而該故事現實中的男主角郭剛堂2021年在警方幫忙下終於找到兒子，劉德華也錄了影片獻上祝賀。