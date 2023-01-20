梨山遊客中心，春節期間推出一系列的歌舞表演。(參山處提供)

彰化扇形車庫，別具一番詩情畫意。（參山處提供）

迎接農曆春節不打烊！觀光局參山國家風景區管理處新年期間獅山、南庄、梨山、谷關、八卦山脈生態、松柏嶺等6個遊客中心與梨山文物陳列館，安排推出結合在地表演團體與工藝師，舉辦一系列展演與手工DIY活動，參與體驗還贈送限量開運小紅包。處長曹忠猷說，歡迎春節到參山轄管的竹竹苗、中彰知名景點一遊感受新年走春時光！

曹忠猷指出，參山處轄區包含有靜謐幽靜適合健行的獅頭山、高山景色悠美盛產水果的梨山，和親子出遊自行車愛好的八卦山。到獅山及南庄遊玩，不僅可登古道吸收芬多精，也可到南庄老街、神山谷等地；或是梨山谷關區域賞美景、泡溫泉，感受在山區的悠然氣氛。

1月22日到1月29日期間，獅山及南庄遊客中心天天都會舉辦手工編織教學DIY活動，教學、材料都免費，包括編織鑰匙圈吊飾、環保網袋、伯公平安符、精靈吊飾、補夢網；其中初一及初八在南庄遊客中心廣場，分別有薩克斯風演奏及新春祥獅獻瑞、電音三太子及雜耍技能表演。還可到獅山遊客中心鄰近的藤坪步道、水濂洞步道、十二寮步道等健走吸取芬多精。

梨山遊客中心在初一至初七期間安排一系列DIY活動，22日由在地泰雅青年組成的「山羊樂團」及RADA原靈舞團帶來動人演出，23日到28日有一系列泰雅手工藝品及原民特色茶席品茗；若安排到梨山賞景過節，不妨到梨山賓館旁尋梅園到攬勝樓的希利克森林步道，全長約600公尺，可享受芬多精。

松柏嶺遊客中心，新春連假推出「茶薰六覺體驗」。（廖志晃攝）

曹忠猷指出，松柏嶺遊客中心從22日到26日期間，提供遊客環保DIY茶香袋冰箱貼製作，另可到中心的「茶薰六覺體驗區」，體驗臉部薰蒸及茶面膜SPA等，讓遊客體驗視覺、嗅覺、味覺、聽覺、觸覺及意覺等特殊六覺饗宴。

八卦山脈生態遊客中心推出「環保DIY－公主的高跟鞋」手工藝製作等，順遊至受天宮參拜走春、田中森林公園享受森林浴、二水自行車道騎遊等。