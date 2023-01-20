園區26頂豪華露營帳篷，每頂都有12坪超大空間，挑高5米，villa式獨立樹林庭院、五星酒店床鋪設施、獨立冷暖空調設備、每帳獨立衛浴、Spa浴缸。(吳建輝攝)

2023年規劃全新日式造景，包括紙傘、燈籠、繪馬等日本元素，讓遊客不用出國也能近距離感受異國文化。(吳建輝攝)

園方說，溫泉泡腳池每日開放，入園費每人一百元，假日還有花式甩瓶表演、樂器演奏、街頭藝人駐唱、魔術表演等。(清水那方提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣社頭鄉清水岩「清水那方」溫泉露營區自開幕話題不斷，有全台首創豪華SPA露營帳篷，2023年全新日式造景在園區各個角落，春節期間還打出超狂優惠45折，訂房率超過8成。每月第3周的周日彰化縣民免費入園，羨煞不少外地遊客。

豪華露營區《清水那方》園區位在社頭鄉山腳路旁，臨八卦山脈西麓，面積共11公頃，2021年彰化縣政府BOT給業者經營，主打超豪華露營，園區26頂豪華露營帳篷，每頂都有12坪超大空間，挑高5米，villa式獨立樹林庭院、五星酒店床鋪設施、獨立冷暖空調設備、每帳獨立衛浴、Spa浴缸。

園方表示，2023年規劃全新日式造景，包括紙傘、燈籠、繪馬等日本元素，讓遊客不用出國也能近距離感受異國文化，園區從小年夜到初一休園，初二到初四的訂房率超過8成。

園方說，溫泉泡腳池每日開放，入園費每人一百元，假日還有花式甩瓶表演、樂器演奏、街頭藝人駐唱、魔術表演等；年節祭出超殺優惠，原價16000元的豪華四人帳房，回饋優惠每人1800元起，附贈豪華早餐buffet，這次優惠活動時間為1月29至2月5日，呼籲鄉親把握此次優惠。

另外「清水那方」溫泉露營區原本是每週三回饋社頭鄉親免費入園，現在改成每月第三周的周日讓彰化縣民都可免費入園，不過民眾最期待的溫泉池尚未開放，園區解釋，目前還在等待溫泉井洗井後濁度降低，因此開放時間可能會在延後。