信義分局春節期間將管制福德街251、221巷，禁止車輛進入。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

春節期間，許多民眾會前往北市慈惠堂、奉天宮參拜走春，衝擊周遭交通，轄區信義警分局特別呼籲民眾應遵守交通指揮人員的指揮與疏導，避開易壅塞路段。

警方表示，慈惠堂、奉天宮位於信義區福德街，近來周遭因捷運信義線東延段及廣慈園區施工路幅縮減，且福德街251巷及福德街221巷內，路幅狹窄、雙向會車不易。依往年經驗，春節連續假期期間，將有大量人潮湧入參拜，嚴重影響福德街交通順暢。

信義分局將管制福德街251巷及221巷內，禁止車輛進入，另針對周邊路口、路段，將視現場車流狀況，彈性管制福德街往東方向車流，引導車輛改道往北行駛中坡南路至玉成公園停車場停放，或行駛大道路至春光公園停車場停放，管制期間公車、住戶、行動不便及年長者開放通行，相關交通管制措施請駕駛人配合，避免交通壅塞、人車交織，影響交通秩序及安全。

為維護春節連續假期期間交通秩序，信義分局除加強疏導及執法外，特別籲請欲前往參拜民眾多搭乘大眾運輸系統，或提前於福德街與中坡南路口下車，步行前往參拜，並遵守交通指揮人員的指揮、管制與疏導，切勿任意違規停車；另請駕駛人隨時收聽警廣路況插播報導，行經周邊路段能提前改道，避開福德街、中坡南路、成福路等易壅塞路段，共同維護交通安全與順暢。